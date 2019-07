Full Service Provider WT Systems mietet auf OSWE-Areal

Der Full Service Provider WT Systems, dessen Kernkompetenz in der Konzeption und Durchführung von IT Rollouts und IT Service-Projekten liegt, mietet ca. 3.000 m² Hallenfläche im Frankfurter Osten. Der neue Standort des Unternehmens an der Hanauer Landstraße 360 befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Neckermann Zentrale. Vermieter des Areals ist die OSWE Real Estate GmbH, Teil der internationalen gewerblichen Immobilieninvestmentgruppe Servet GYO. Der Mietvertrag wurde durch das Maklerhaus Immolox vermittelt.

