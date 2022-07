Fujitsu hat CBRE als Berater für seine Immobilienstrategie in Deutschland, Zentral- und Osteuropa ausgewählt. In diesen Regionen umfasst das Portfolio des japanischen Technologiekonzerns rund 75.000 m² Bürofläche an 47 Standorten mit über 5.000 Mitarbeitern. Der Vertrag umfasst unter anderem Flächenstrategie, Sale-and-Lease-Back-Beratung, Grundstücksankäufe, Mietvertragsverhandlungen, Innenausbauten und Umzugsplanungen.

