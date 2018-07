Fuhrunternehmen Andreas Wolmann mietet Hallenflächen

Das Fuhrunternehmen Andreas Wolmann hat in Wuppertal, Schwelmer Straße 135, ein Gewerbeobjekt mit ca. 1.310 m² Hallen-, ca. 470 m² Büro- und ca. 1.500 m² Freifläche vollständig angemietet. Das Transport- und Logistikunternehmen mit Sitz in Witten hat die zusätzlichen Flächen in Wuppertal bereits bezogen. Eigentümer ist eine Investorengruppe, die das Gebäude im Rahmen eines Portfoliodeals erworben hat. JLL war sowohl bei der Anmietung als auch beim Verkauf vermittelnd tätig, die IPE GmbH hat den Eigentümer vertreten.

.