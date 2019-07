Spatenstich gibt Startschuss für Fürther Wohnprojekt Westwinkel

Entlang der Würzburger Straße, in unmittelbarer Nähe zum Verwaltungsgebäude der UVEX, entsteht voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 das umfangreiche Wohnraumprojekt „Westwinkel“. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich am gestrigen Donnerstag haben die damit verbundenen Bauarbeiten auf dem ehemaligen Norma-Areal der Stadt Fürth offiziell begonnen. Auf einer Grundstücksfläche von 18.572 m² realisiert das ESW – Evangelisches Siedlungswerk auf der ehemaligen Gewerbefläche 185 bezahlbare Mietwohnungen mit 123 Stellplätzen und 70 Garagen. Darüber hinaus wird es eine Kindertagesstätte sowie eine Wohngruppe für elternlose Jugendliche geben, die ihnen Rückhalt bieten soll. Die Gesamtinvestitionskosten des Projekts belaufen sich auf rund 54,5 Mio. Euro.

