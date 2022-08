FÃ¼rther Flair ist â€žExzellentâ€œ

Das Fürther „Urban Erlebnis Center“ Flair des Immobilieninvestors und -entwicklers P&P Group ist mit dem „BREEAM DE Bestand“-Gütesiegel mit der Wertung „Exzellent“ ausgezeichnet worden. Das Flair hat somit die höchste Zertifizierung erhalten, die vom Benchmarking-System für die Bewertung von Nachhaltigkeit bei Bestandsimmobilien vergeben werden kann.

.

Bewertet wurden die bauliche Umsetzung der Immobilie und die technischen Anlagen. Insgesamt wurden acht Bereiche geprüft, wobei das „Flair“ insbesondere in den fünf Kategorien Material, Transport, Abfall sowie Boden und Ökologie positiv hervorsticht.



„Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr“, sagt Michael Peter, CEO der P&P Group. „Dieses Ergebnis bestätigt den sehr hohen Stellenwert, den eine nachhaltige Bauweise für uns hat. Die Bestandsrevitalisierung spielt für uns neben dem Neubau eine zentrale Rolle, weshalb das positive Zertifizierungsergebnis uns darin bestärkt, die Expertise in diesem immer wichtiger werdenden Segment weiter zu vertiefen.“



Das Flair in Fürth richtet sich mit seinem Angebot an die knapp 1,2 Millionen Menschen des Einzugsgebiets der Metropolregion Nürnberg. Die perfekte Innenstadtlage in der Schwabacher Straße 5 und Königstraße 112-114 bietet eine direkte Anbindung an die Fußgängerzone und den ÖPNV. Kunden, die mit dem Auto anreisen, können in der modernen Tiefgarage die 530 Komfortstellplätze des Objekts nutzen.