Fürth: P&P will früheres Möbel Höffner-Areal neu bebauen

Die P&P Gruppe sichert sich jetzt mit dem Erwerb des ehemaligen Möbel Höffner-Areals eine der letzten großen Flächen in Fürth, die für eine Quartiersentwicklung zur Verfügung stehen.

.

Das Grundstück mit 30.000 m² Grundstücksfläche und einer BGF von ca. 45.000 m² befindet sich an der Seeackerstraße 45. Das Areal soll zu einem attraktiven und modernen Quartier entwickelt werden. Neben Wohn- und vielfältigen Gewerbeflächen (z. B. Hotel und kompaktes Wohnen) ist auch ein großer Bereich für Kindergärten und Kindertagesstätten vorgesehen. Die hohe Qualität der Lage insbesondere für die gewerbliche Nutzung resultiert aus der direkten Autobahnanbindung sowie der hervorragenden Sichtbarkeit. Die Wohnbebauung mit unmittelbarer Nähe zum Stadtwald ist als ideale Ergänzung der bereits im Osten angrenzenden Wohngebiete geplant.



„Durch die Differenzierung des Quartiers, also der gewerblichen Ausrichtung zum Frankenschnellweg hin sowie die ruhige und attraktive Wohnnutzung im östlichen Teil, erreichen wir eine ausgewogene und in jeder Hinsicht harmonische Entwicklung.“ erklärt Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe. Über die Höhe des Kaufpreises und den Namen des Verkäufers haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.