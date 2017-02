Für eine Handvoll Dollar - Blackstone erwartet „positive Trump-Effekte“

Die Welt ist entsetzt über den Wüterich im Weißen Haus, der sich per Federstrich anschickt, die Grundwerte einer demokratischen Gesellschaft auszuhebeln. In gleichsam diktatorischer Manier tritt Donald Trump in Jahrhunderten erkämpfte Rechte der Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit mit Füßen. Fassungslos nehmen die Staatschefs der westlichen Hemisphäre die trotzigen Dekrete des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten zur Kenntnis. Die amerikanischen Wirtschaftslenker halten sich in der Mehrzahl mit Kommentaren (noch) zurück, nur wenige wie die Chiefs von Apple, Facebook und andere Repräsentanten des Silicon Valley haben sich - ebenso wie die Wallstreet-Schwergewichte Goldmann Sachs-Chef Lloyd Blankfein und Ford-Chairmann Bill Ford Jr. - energisch gegen die Politik des Verordnung-Herrschers gewandt, respektive seine jüngste Entgleisung des Einreiseverbots.

Und da bedarf es schon einer gehörigen Portion Kaltschnäuzigkeit, sich vor dem Hintergrund des bereits zerschlagenen Porzellans einfach hinzustellen und zu erklären, dass „Mr. Trumps Politik darauf ausgerichtet ist, ein deutlich höheres Wachstum zu schaffen und damit die Erträge unserer Portfolio-Unternehmen zu stärken.“ Fertiggebracht hat diese Ungeheuerlichkeit Stephen Schwarzmann, CEO der Blackstone Group. Aufgeschrieben und veröffentlicht hat es The Wall Street Journal - bei und nach der Präsentation der Quartalszahlen des weltgrößten Private-Equity-Unternehmens.



Das Zahlenwerk von Blackstone - in Europa vor allem über die Logistik-Investmentplattform

Logicor und die Handelsimmobilien-Plattform Multi aktiv - mit einem Quartalsgewinn von 368 Millionen US-Dollar verblasst angesichts der Dreistigkeit, mit der Stephen Schwarzmann fast unbekümmert erklärt: „Ich bin sehr optimistisch in Bezug auf unsere Aussichten. Die größte Determinante unserer Fondsrenditen ist unsere Fähigkeit, die Cash-Flows unseres Vermögens zu steigern, die natürlich von einem besseren Wirtschaftsumfeld profitieren.“



Und Blackstone-Präsident Hamilton E. „Tony“ James ergänzt in kongenialer Ignoranz, dass die Wahl von Donald Trump „die Aussicht auf eine der schnellsten und radikalsten Veränderungen in unseren politischen Regulierungs- und Steuersystemen in den letzten 100 Jahren geschaffen habe.“ So könnte beispielsweise die vorgeschlagene Überarbeitung des Steuerkennzeichens „vorteilhaft für unser bestehendes Portfolio sein und kurz- bis mittelfristig neue und attraktive Anlagemöglichkeiten schaffen.“ Blackstone wartet gespannt darauf, dass Trumps „policies begin to take root.“



Die Blackstone-Chefetage erteilt damit nichts geringerem als einem überholt geglaubten Frühkapitalismus mit all seinen menschenverachten Konsequenten das Wort. Die Amerikaner, die hierzulande erst im November mit dem Kauf des IVG-Büroportfolios für 3,3 Milliarden Euro einen der größten Paket-Deals der vergangenen Jahre geschultert haben, stellen für eine Handvoll Dollar das friedliche, durch klare Gesetze geregelte, respektvolle Zusammenleben der Bürgergemeinschaft zur Disposition. Im eigenen Land und über seine Grenzen hinweg.