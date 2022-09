Fünf Start-ups stehen als Finalisten bei 196+ Hotelforum fest

Das 196+ Hotelforum vergibt zum fünften Mal zusammen mit Hospitality Pioneers (Gastgewerbe Magazin) den „Hospitality Upgrade Award“ an junge innovative Unternehmen. Zum dritten Mal wird der Wettbewerb von Gnerator powered by Gira als Mentor aus der Industrie begleitet.

.

Diese Finalisten dürfen im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des 196+ Hotelforum am 6. Oktober vor einer Fachjury und dem Publikum auf der Konferenzbühne im Bayerischen Hof um den Hospitality Upgrade Award pitchen:



• Circonomit fördert die umweltorientierte Entscheidungsfindung durch die standardisierte Erhebung und Einbindung von Realdaten in die Umweltwirkungsbewertung von Immobilien und damit auch eines Unternehmens.



• Dripdrop ist ein automatisiertes Regenschirm-Ausleih-System aus Dänemark, das das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verringerung, Recycling und Wiederverwendung von Regenschirmen in Hotels reduzieren soll.



• Micerate ist ein automatisiertes Revenue Management System mit Fokus auf den Veranstaltungsbereich und soll als Grundlage für eine langfristige Erlössteigerung und damit für eine erfolgreiche Verkaufsstrategie für Hotels mit starker MICE-Ausrichtung dienen.



• Pxnelhat ein modulares Wandverkleidungssystem entwickelt, um eine Vielzahl von Paneele-Modulen mit einem Klick zu befestigen. Das zirkuläre Modell ermöglicht es, rund 90 Prozent der alten Teile zu extrahieren und in neue Paneele mit neuem Design zu verwandeln.



• Solaga leistet mit Algenbildern und -wänden, sowie der Entwicklung von zukünftigen Algenfassaden, einen Beitrag zur Reduzierung der Luftverschmutzung und zur biologischen Energieerzeugung durch Mikroalgen.



„Innerhalb der Immobilienwelt steht die Assetklasse Hotel nicht nur in der derzeitigen Marktsituation vor besonderen Herausforderungen. Umso wichtiger ist die Kooperation mit digitalen und innovativen PropTech-Unternehmen, die nachhaltige Lösungen entwickeln. Nicht nur bei den Finalteilnehmern haben wir bei unserer Auswahl ein breites Spektrum an Ideen gesehen, die der Branche stark wird weiterhelfen können“, so Kuratoriumsmitglied Konstantinos Matsoukas, Investment Team Lead bei PropTech1.



„Die Ideenvielfalt der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer war beeindruckend. Die innovativen Lösungen im Bereich Guest Experience und Hotelbetrieb haben überzeugt. Positiv ist uns der Fokus vieler Start-ups auf die Lösung aktuell drängender Probleme aufgefallen: effizienter Ressourcenverbrauch, umweltschonendes Wirtschaften, Hinwendung zu Nischen, Regionalität und ausgewählten Communities sowie Optimierung von zeit- und kostenintensiven Prozessen durch intelligente Software", sagt Kuratoriumsmitglied Olga Heuser, Gründerin von DialogShift.



Das interdisziplinäre Kuratorium setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern von den Unternehmen Apaleo, Das Sentinel Haus, DialogShift, FutureLog Europe, Gira Giersiepen/Gnerator, Koncept Hotels, Limehome , MPP Meding Plan + Projekt, PKF Hospitality Group, PropTech1, Union Investment Real Estate und des Unternehmensverbandes Berlin-Brandenburg zusammen.