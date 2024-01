Fünf Millionen Passagiere mehr am Münchner Flughafen

Die Fluggastzahlen am Münchner Airport sind im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 37 Millionen gestiegen. Dies sind fünf Millionen mehr als im Vorjahr.

.

„Das starke Wachstum des Passagieraufkommens im Jahr 2023 zeigt, wie gut sich die Luftfahrtbranche am Standort München erholt. Diese positive Entwicklung ist ein Zeichen für den hohen Bedarf von Bevölkerung und Wirtschaft nach Flugreisen.“, erläutert Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.



Die fortlaufend positive Entwicklung am Münchner Flughafen spiegelt sich in den Verkehrszahlen des Jahres 2023 deutlich wider: Die Passagierzahlen stiegen um fünf Millionen auf insgesamt 37 Millionen Fluggäste gegenüber dem Vorjahr. Mit dem aktuellen Fluggastaufkommen erreicht der Flughafen München rund 80 Prozent des Rekordaufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019. Die Anzahl der Flugbewegungen stieg gegenüber 2022 um sechs Prozent auf mehr als 300.000 Starts und Landungen. Die Sitzplatzauslastung erreichte einen Rekordwert und lag mit 81,3 Prozent erstmals seit der Eröffnung des Flughafens über 80 Prozent.



Im Jahr 2023 lag der Schwerpunkt der Passagierentwicklung im Originärverkehr. Dieser stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent. Die für den Drehkreuzverkehr wichtige Anzahl der Umsteiger stieg ebenso zweistellig um 11 Prozent.



Mit insgesamt 219 Destinationen in 64 Ländern ist Bayerns Luftverkehrsdrehkreuz mittlerweile wieder hervorragend an das weltweite Streckennetz angebunden. Der Flughafen wurde im Jahr 2023 regelmäßig von 99 Airlines bedient, davon waren neun im reinen Frachtverkehr tätig.



Die gute Verkehrsentwicklung am Münchner Flughafen wirkte sich ebenfalls positiv auf den Frachtverkehr aus. So verzeichnete das Frachtaufkommen im Jahr 2023 einen Anstieg um sieben Prozent auf insgesamt rund 280.000 Tonnen.