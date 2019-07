Garath: Projekte beflügeln den Stadtteil

Oberbürgermeister Thomas Geisel hat im Rahmen seiner Sommertour am Dienstag, 30. Juli, Garath besucht und sich dabei über laufende und anstehende Projekte der Stadtteilentwicklung informiert. Bei dem Rundgang mit Quartiersmanagerin Silke de Roode wurden auch Punkte der Bürgerschaft aus dem letzten OB-Dialog wie beispielsweise der Leerstand von Immobilien aufgegriffen.

.