Führungswechsel im Property Management bei JLL

Detlef Kalthoff (51) MRICS und Immobilienökonom (ebs), wird mit Wirkung zum 1. September 2018 Head of Property Management Germany. Kalthoff war zuletzt für die Berliner DIM Deutsche Immobilien Management als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft DIM Property Value tätig. Zuvor arbeitete er als Leiter REM und Vertrieb für die Strabag Property and Facility Services sowie als Geschäftsführer der Strabag Residential Property Services GmbH. Detlef Kalthoff tritt die Nachfolge von Ulrike Janssen an, die sich entschlossen hat, JLL auf eigenen Wunsch zu verlassen, um sich einer neuen Herausforderung auf Eigentümerseite zu stellen.

An Kalthoffs Seite wird Thorsten Czoske, 48, MRICS und Immobilienökonom (ebs), als künftiger Deputy Head of Property Management Germany die Weiterentwicklung des Bereichs Immobilienmanagement bei JLL mitgestalten. Czoske ist seit Juni 2017 als Team Leader Property Management Düsseldorf für JLL tätig und wird diese Rolle in Personalunion beibehalten.