Führungswechsel bei der Howoge: Ulrich Schiller geht 2026

Der Aufsichtsrat der Howoge hat Jörg Kotzenbauer in die Geschäftsführung berufen. Er übernimmt ab November 2025 die kaufmännischen Bereiche. Ulrich Schiller verlässt das Unternehmen im März 2026 und wechselt als Chief Operating Officer (COO) zur Techem Gruppe.

.

Jörg Kotzenbauer tritt sein Amt am 1. November 2025 an und verantwortet unter anderem Treasury & Investor Relations, Controlling und Datenmodellierung, Finanz- und Rechnungswesen, Recht, Personal sowie die Stabsstellen Governance, Risk & Compliance (GRC), Revision und Nachhaltigkeit. Der 46-jährige Betriebswirt und Jurist verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilien- und Finanzwirtschaft und umfassende Expertise in kaufmännischer und strategischer Unternehmensführung. Nach Stationen bei Union Investment übernahm er 2019 die Rolle als CEO der Zentral Boden Immobilien Gruppe und verantwortete dort rund 63.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie rund 1.000 Mitarbeitende.



Bis zum Ausscheiden von Ulrich Schiller am 31. März 2026 wird Jörg Kotzenbauer das Unternehmen gemeinsam mit ihm führen.



Ulrich Schiller ist seit April 2019 Geschäftsführer der Howoge und verantwortet die operativen Bereiche wie Asset- und Portfoliomanagement, Schulbau, Neubau, Technisches Management, Bestandsmanagement sowie IT. Unter seiner Führung ist der Bestand des Unternehmens durch Neubau und Akquisitionen um rund 20.000 Wohnungen gewachsen. Zudem entwickelte er die Eigenleistungsstrategie der Howoge maßgeblich weiter. Mit vier bereits in Betrieb genommenen und aktuell fünf im Bau befindlichen Schulen hat er die Leistungsfähigkeit der Howoge als Baudienstleister des Landes Berlin unter Beweis gestellt.



In den kommenden Wochen wird ein reibungsloser Übergang sichergestellt, bis eine Nachfolge für Ulrich Schiller gefunden ist. Die Howoge soll ihren vereinbarten Wachstumskurs mit Aufsichtsrat und Gesellschafter konsequent fortsetzen.