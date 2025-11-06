Führungsteam wächst: Wellmann verstärkt Vector Real Estate

Die Vector Real Estate GmbH erweitert ihr Führungsteam: Zum 1. November 2025 hat Andre Wellmann die Position des Director Investment & Transactions übernommen. Er verantwortet künftig den An- und Verkaufsbereich und stärkt die Projektpipeline des Unternehmens in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

.

Wellmann verfügt über langjährige Erfahrung im Investment- und Transaktionsgeschäft. Zuletzt war er mehrere Jahre für Arrow Global tätig, wo er maßgeblich am Ausbau des deutschen Immobilienportfolios beteiligt war. Zuvor arbeitete er für Interboden, deren Aktivitäten im Zuge der Übernahme in Arrow Capital integriert wurden.



Mit seiner umfassenden Expertise in der Strukturierung komplexer Transaktionen, in der Projektentwicklung sowie im Aufbau von Partnerschaften zwischen institutionellen Investoren und Entwicklern ergänzt Wellmann das bestehende Führungsteam von Vector Real Estate optimal.



„Mit Andre Wellmann gewinnen wir einen erfahrenen Investmentprofi, der die Dynamik und Komplexität des aktuellen Marktes aus erster Hand kennt. Er bringt nicht nur ein exzellentes Netzwerk mit, sondern auch das strategische Gespür, um Opportunitäten in einem schwierigen Umfeld zu identifizieren und umzusetzen. Mit seiner Unterstützung werden wir unsere Position als aktiver und kreativer mittelständischer Entwickler im deutschen Immobilienmarkt weiter stärken“, sagte Ralf Niggemann, CEO der Vector Real Estate GmbH.