Europäischer IT-Dienstleister expandiert im Atrium Plaza

Der internationale IT-Dienstleister Computacenter wächst am Standort Frankfurt. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland rund 6.200 Mitarbeiter, davon rund 200 in der Mainmetropole. Im Rahmen eines umfassenden Projektauftrages wurde der IT-Dienstleister bei der Anmietung von ca. 3.000 m² im Atrium Plaza in der Mainzer Landstraße 178-190 und bei der Nachvermietung der bisherigen Bestandsflächen exklusiv von Knight Frank beraten.

Ausschlaggebend für die Wahl der in 2003 errichteten Liegenschaft, die sich im Eigentum des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa befindet, waren laut Computacenter neben der sehr hohen Gebäudequalität insbesondere die äußerst positive Entwicklung der Lage sowie die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof und zum Einkaufzentrum Skyline Plaza. Deka Immobilien hatte das mit LEED Platinum zertifizierte Gebäude in 2016 zu einer Multi Tenant-Immobilie umgerüstet, die rund 25.000 m² vermietbare Fläche auf den Markt gebracht hat, wovon aktuell noch 18% leer stehen.