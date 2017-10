Fuchs verkauft Nürnberger Gewerbepark für einen siebenstelligen Eurobetrag

Gutenstetter Straße 20

Die Firmenfamilie Fuchs hat den Nürnberger Gewerbepark in der Gutenstetter Straße 20 für einen siebenstelligen Eurobetrag an ein deutsches Family Office verkauft, das die Liegenschaft zur Bestandshaltung erworben hat. Insgesamt umfasst die direkt am Main-Donau-Kanal gelegene Immobilie ein Areal von rd. 12.400 m², das mit ca. 5.000 m² Hallen- sowie rd. 2.500 m² Bürofläche bebaut ist. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 7% p.a. angegeben. Der Käufer wurde von Aengevelt Immobilien vermittelt und beraten.

