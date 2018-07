Fuchs & Söhne veräußern 35.000 m² Grundstück in Dormagen

Fuchs & Söhne gelang es innerhalb kurzer Zeit, weitere 35.000 m² des ehemaligen Betonwerks in der Düsseldorfer Straße 120 zu veräußern. Das Areal ist mit Kranhallen auf rund 6.000 m² und etwa 30 Jahre alten Gebäuden bebaut. Käufer und Nutzer ist die mittelständische VPS GmbH aus Düsseldorf. Das Objektvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.

.

Die interne Produktionsverlagerung bei Fuchs diente beim Verkauf der nicht betriebsnotwendigen Immobilie als Weichenstellung. Erst vor eineinhalb Jahren verkaufte Fuchs & Söhne den nördlichen, mit rund 60.000 m² deutlich größeren und ebenso nicht mehr betriebsnotwendigen Teil des Areals an den Projektentwickler Gazeley. Derzeit steht dort eine Neubauhalle mit ca. 30.000 m² vor der Fertigstellung. Im Sommer 2017 wurde dann der neue Bebauungsplan für das Areal rechtswirksam. Nur so war es möglich, den Standort einer neuen Nutzung zuzuführen. Der zeitnahe Verkauf des zweiten Teils des ehemaligen Dormagener Betonwerks ist nun ganz im Stil von Fuchs.



Der neue Eigentümer wird am Standort bisher getrennte Produktionsbereiche zusammenführen und insgesamt 25 Arbeitsplätze ansiedeln. Hayrettin Özdemir, geschäftsführender Gesellschafter der VPS GmbH, ein anerkannter Verpackungsspezialist aus Düsseldorf, rechnet in den nächsten zwei Jahren mit der Schaffung von bis zu zehn weiteren Arbeitsplätzen. Laut Käufer biete die Immobilie in ihrem guten Gesamtzustand hervorragendes Wachstumspotential.



Weitere Immobilienprojekte

Mit rund 765.000 m² „Landbank“ an verschiedenen Standorten in Deutschland stellt sich Fuchs den aktuellen Herausforderungen der Wachstumsbranche Industrie. In den letzten Jahren revitalisierte Fuchs & Söhne unter anderem den ehemaligen Schlachthof in Chemnitz, das heutige Areal 72 sowie das Areal 73 in Bamberg.



Aktuelle Projekte der Fuchs Immobilien- und Projektentwicklung sind die Erweiterung des Bestandsportfolios an Light Industrial Objekten in NRW sowie der Erwerb des Fuchs-Gewerbepark-Chemnitz, dieser verfügt über rund 15.000 m² zu vermietende Fläche. Dazu kommt der Kauf einer Logistikanlage in Fürth. Im Raum Nürnberg investiert und errichtet das Unternehmen aktuell ca. 70 Wohnungen in serieller Hybridbauweise mit KfW 40 Standard.