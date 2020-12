Fuchs holt zweiten Mieter in den Automotive- und Technologiepark Crimmitschau

Trotz Corona-Krisenstimmung verbucht die Immobilien- und Projektentwicklung der Fuchs & Söhne Holding GmbH bereits die zweite Vermietung im Automotive- und Technologiepark im sächsischen Crimmitschau. Ein deutschlandweit tätiges Dienstleistungsunternehmen der Automotive-Branche zieht in die ehemaligen Ladenflächen ein. Der Mieter führt dort Qualitätskontrollen von Zulieferteilen des VW Werkes Mosel durch. Insgesamt umfasst die in der Nähe von Zwickau, direkt an der BAB 4 gelegene Immobilie eine Grundstücksfläche von 82.000 m² sowie Hallenflächen von rund 21.000 m², dazu kommen Büro- und Sozialflächen.

.

Im Herbst 2019 wurde das Objekt im Harthauer Weg 1 so gut wie leerstehend von Fuchs erworben [wir berichteten]. Die Aufgabe bestand darin, den nicht mehr notwendigen Einkaufspark für die Umnutzung vorzubereiten. So wurden 2020 tragfähige Böden eingebracht und einen Glasfaseranschluss gelegt. Zeitgleich stellte man mit der Stadt Crimmitschau ein neuer Bebauungsplan auf. Dieser ist im Herbst 2020 rechtswirksam in Kraft getreten.



Vermietung an diverse Branchen läuft an

Nach intensivem Marketing und Umbauarbeiten in sechsstelliger Höhe zieht nun die Exact Systems GmbH aus Görlitz in den Automotive- und Technologiepark Crimmitschau. „Wir sind trotz der aktuellen Krisensituation positiv überrascht, dass wir einen weiteren Mieter finden konnten“, so Robert Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der Fuchs & Söhne Holding GmbH mit Hauptsitz im bayerischen Berching.



Darüber hinaus gibt es bereits Gespräche mit mindestens vier weiteren Mietinteressenten aus den Branchen Gesundheit & Soziales und Online-Handel sowie mit einem weiteren namhaften Automobilzulieferer, der bewusst auf die Automobilkompetenz des Standortes Crimmitschau setzt. In den nächsten Monaten werden nach Umbau und Modernisierung weitere Hallenflächen dem Mietmarkt zur Verfügung gestellt. Aktuell sind ca. 7.000 m² Hallenfläche ab dem 01.03.2021 einzugsfertig.



Fuchs in Sachsen und Bayern

Der Automotive- und Technologie Park in Crimmitschau ist bereits das dritte Objekt von Fuchs in Raum Chemnitz. Das Areal 72 wurde am Markt platziert. Der Fuchs Gewerbepark in der Olbernhauer Straße in Chemnitz, den das Unternehmen im Jahr 2018 erwarb [wir berichteten], ist zu 99 % vermietet. In den Jahren 2013 bis 2020 revitalisierte Fuchs insgesamt fast 20 Projekte in Sachsen und Bayern. Darüber hinaus investiert und errichtet das Unternehmen in Nürnberg aktuell ca. 90 Wohnungen. Die Immobilien- und Projektentwicklung hält bereits Ausschau nach neuen Aufgaben.