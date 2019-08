Logistikdienstleister mietet rund 10.000 m² im Chemnitzer Fuchs Gewerbepark

Mit einer Quote von 90 Prozent langfristig angelegter Mietverträge mit nur einem Nutzer verbucht die Immobilien- und Projektentwicklung der Fuchs & Söhne GmbH einen weiteren Etappensieg: Ein europaweit führender Logistikdienstleister mietet erneut rund 10.000 m² im Fuchs Gewerbepark in Chemnitz. Bereits vor einem knappen Jahr hatte derselbe Mieter schon ca. 4.000 m² in diesem Objekt bezogen.

Im März 2018 wurde das Objekt nach sechsjährigem Leerstand von Fuchs erworben [wir berichteten]. Nach kurzem aber intensivem Marketing sowie umfassenden Renovierungsarbeiten folgte die übergangsweise Kurzzeitvermietung zu 40 Prozent. Diese wurde inzwischen in stabile Mietverhältnisse um- gewandelt – Tendenz Vollvermietung. Verantwortlich dafür ist der Geschäftsbereich für Immobilien- und Projektentwicklung in den Leipziger und Chemnitzer Büros. „Wir sind höchst erfreut, dass wir nach langem Leerstand das Objekt dem Markt zuführen konnten“ so Robert Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der Fuchs & Söhne GmbH aus Berching.



Der Mieter aus dem Logistikbereich nutzt den Standort in der Olbernhauerstraße 7 in Chemnitz für ein Kommissionier- und Verteillager von Waren. „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, einen der Top 10 Logistiker langfristig an das Objekt zu binden“, erklärt Christian Halpick, Leiter der Immobilien- und Projekt- entwicklung bei Fuchs & Söhne. Der Fokus seines Teams liegt auf Revitalisierungen von leerstehenden Immobilien sowie dem Neubau von Gewerbeimmobilien.