Fuchs & Söhne erwirbt Gewerbeobjekt mit rund 15.000 m² Mietfläche in Chemnitz

Für den zukünftigen Fuchs-Gewerbepark-Chemnitz erwarb man nun in zentraler Lage ein Gewerbeobjekt mit rund 15.000 m² Mietfläche auf einem 36.700 m² großen Grundstück. Der ehemalige Industriebau in der Olbernhauer Straße 7 stammt aus den späten 80er Jahren und wurde ab 2014 als Großhandelsstandort Selgros bekannt. Die seit mehr als fünf Jahren ungenutzte Immobilie verfügt über eine Hallenfläche von rund 13.600 m² sowie 1.600 m² Ausstellungsfläche und ca. 600 m² Büro- und Sozialflächen. Die trennbaren Hallenschiffe sind 1.600 bis 2.300 m² groß. Darüber hinaus gehören eine eigene Großküche, eine Tankstelle und eine Sprinkleranlage zum Objekt.

Bereits im Frühjahr 2018 wird das Family Office Fuchs & Söhne aus dem bayerischen Berching mit mieterspezifischen Aus- und Umbauten im ehemaligen Selgros in Chemnitz beginnen. Der ehemalige Großhandelsstandort hat mit Fuchs als Spezialisten für die Revitalisierung herausfordernder Industrieobjekte den richtigen Besitzer gefunden. Verkäufer des neuen Gewerbeparks in Chemnitz war ebenfalls ein mittelständisches Unternehmen aus dem Handel. Über den Kaufpreis haben Verkäufer und Käufer Stillschweigen vereinbart.



Rasche Vermietung an diverse Branchen

„Auf Grund der guten Lage des Objektes in Chemnitz und seiner Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz, rechnen wir bereits bis Mitte 2018 mit den ersten Vermietungen,“ berichtet Robert Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der Fuchs & Söhne GmbH. Laut Christian Halpick, Leiter Immobilien und Projektentwicklung am Standort Leipzig, biete der Fuchs-Gewerbepark-Chemnitz durch seine multifunktionalen Flächen fast jeder Branche Möglichkeiten sich anzusiedeln. Es sei nicht auszuschließen, dass der Standort auch für ein so genanntes „innerstädtisches Paket- und Verteilzentrum“ geeignet ist. „Bereits im Vorfeld konnten wir Gespräche mit Interessenten aus den Branchen Logistik, Produktion und Baustoffhandel führen,“ so Halpick.