Fuchs plant Logistikhalle mit 57.000 m² in Brandenburg

Fuchs Immobilien hat eine 90.000 m² umfassenden Erweiterung des Industriegebiets Niemegk, nur eine Fahrstunde von Berlin entfernt, erworben. Hinter ihm verläuft die BAB 9. Ab Ende 2022 sollen hier sechs miteinander verbundene, moderne Logistikhallen mit insgesamt 57.000 m² Fläche entstehen. Parallel entwickelt das Familienunternehmen gemeinsam mit Invesco zwei Logistikzentren mit 73.000 m² nahe Dresden. Die Pläne für das LZM - Logistikzentrum Mittelsachsen wurden heute zeitgleich veröffentlicht [wir berichteten].

„Auch wenn wir derzeit eine Unterbrechung der Bundesförderung für effiziente Gebäude erleben, zahlt sich unsere standardmäßige KfW-40-Bauweise für Investoren und Mieter gleichermaßen aus.“, so Christian Halpick, Prokurist bei Fuchs. Grund seien die explodierenden Energiekosten sowie der höhere Wiederverkaufswert der Immobilie. Halpick rechnet im Übrigen fest damit, dass die Ampel-Koalition im Sommer ein neues Förderprogramm auflegen wird.



Wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, wachsen Logistikhallen mit großzügigen Andienbereichen bei Fuchs vergleichsweise schnell in die Höhe. Halpick verweist auf ein Beispiel ein paar hundert Kilometer weiter südlich an der A9, im oberfränkischen Pegnitz, wo die Firmenfamilie mit dem lila Signet 2021 eine 10.000 m² große Halle nach nur elf Monaten Projektzeit schlüsselfertig an einen deutschlandweit bekannten Online-Händler übergeben konnte [wir berichteten]. Fünf solcher Hallen will der Projektentwickler nun in der Altdorfer Weg in Niemegk realisieren.



Das Amt Niemegk lässt für die Erweiterung des Industriegebiets seit 2014 Ausgleichsflächen an verschiedenen Standorten mit Mischwald aufforsten, wobei die Traubeneiche als Baumart dominiert. Das Industriegebiet II selbst wurde vor wenigen Tagen gerodet, um die Bebauung vorzubereiten. Halpick arbeitet derzeit mit den örtlichen Behörden daran, das Gelände an den öffentlichen Nahverkehr anzuschließen.



Als Vermittler hatte das Maklerbüro Alfred Frey fungiert.