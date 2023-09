Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für „Neue Zeche Westerholt“

Seit 2008 stillgelegt, soll nun wieder neues Leben auf dem ehemaligen Zechengelände einziehen. Die Stadt Herten und Gelsenkirchen starten nun mit der Bauleitplanung zur Entwicklung und haben interessierte Bürger und Bürgerinnen am 28. September eingeladen, das Projekt zu diskutieren.

Ziele dieser Bauleitpläne sind die Wiedernutzung einer brachgefallenen Industriefläche unter Berücksichtigung eines denkmalgeschützten Gebäudebestandes sowie die Schaffung eines neuen interkommunalen Quartiers mit Flächen für Arbeiten, Wohnen, Dienstleistungen und Einzelhandel. Vorgestellt und diskutiert werden die Bebauungspläne Nr. 428 der Stadt Gelsenkirchen und Nr. 185 der Stadt Herten sowie die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Herten als planungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung der „Neue Zeche Westerholt“.



Mit knapp 39 Hektar ist die Umnutzung der Bergwerksfläche Westerholt eine der größten Potentialflächen für neue Gewerbeansiedlungen im nördlichen Ruhrgebiet. Mit der Gründung der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EG NZW) Ende 2020 ist der erste Schritt für die Entwicklung des Bergwerksgeländes Westerholt erfolgt. Zweieinhalb Jahre später verzeichnet die Gesellschaft auch ihren ersten Ansiedlungserfolg. Die Agenturen„Marketing Rhein-Ruhr OHG (MRR) sowie DGA Medien GmbH haben das ehemalige Gesundheitshaus an der Egonstraße erworben. Sie verlagern damit ihren Sitz von Gelsenkirchen-Buer nach Hassel. Nach der Renovierung des in 1955 errichteten Gebäudes planen die Agenturen den Bezug noch in diesem Jahr.