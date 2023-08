Frittenwerk weiter auf Expansionskurs

Die Pommesmanufaktur Frittenwerk hat bundesweit drei weitere Standorte eröffnet. Die 2014 gegründete Imbisskette feierte kürzlich in Mannheim, Flensburg und Hannover Eröffnung. Alle drei Filialen wurden von Lührmann vermittelt.

.

Im Juni ging eine neue Filiale in den Mannheimer Quadraten, O 7, 14 an den Start, in der vormals Tchibo ansässig war. Betreiber der Mannheimer Filiale mit über 240 m² Verkaufsfläche ist Mike Wilhelm, der auch schon das Heidelberger Frittenwerk erfolgreich eingeführt hat.



„Das Restaurant befindet sich in hervorragender 1A-Lauflage mit einer Straßenbahnhaltestelle direkt vor der Tür“, erklärt André Michel, der als Senior Consultant am Düsseldorfer Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. „Diese Mikrolage bietet hervorragende Bedingungen für Gastronomiebetriebe wie Frittenwerk.“



In der Karmarschstraße 12-14 in Hannover hat die Kette großflächiger angemietet. Die Hannoveraner Filiale bietet fast 380 m² Verkaufsfläche auf zwei Etagen. Die Lage in Hannover mitten in der Fußgängerzone biete perfekte Bedingungen für Gastronomiebetriebe wie Frittenwerk. Die Eröffnung ist für den späten Sommer geplant.



In der Flensburger Toplage sicherte sich die Pommesmanufaktur darüber hinaus die ehemalige Filiale von Lascana. Die Filiale am Holm 10 bietet rund 200 m² Verkaufsfläche. Ein Eröffnungstermin ist aktuell noch nicht bekannt gegeben worden.



Insgesamt ist das Filialnetz der Imbisskette damit auf 34 Standorte angewachsen.