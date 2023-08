Die Pommesmanufaktur Frittenwerk hat eine Gastronomiefläche mit mehr als 300 m² für ein neues Restaurant an der Tauentzienstraße 1 in Berlin gemietet. Das neue Restaurant soll noch im Herbst 2023 eröffnet werden und ist mit dem in Vorbereitung befindlichen Restaurant am Alexanderplatz, das ebenfalls durch Comfort vermittelt wurde, bereits der

[…]