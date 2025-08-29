Frisches Kapital: Vonovia goes Down Under

Vonovia wagt den Sprung über den Äquator – und trifft auf große Nachfrage. Mit der ersten Anleiheemission in australischen Dollar hat sich Deutschlands größter Wohnungskonzern frisches Kapital von 850 Mio. AUD (rund 475 Mio. Euro) gesichert. Die Bonds laufen über sieben und zehn Jahre und bringen nach Währungsabsicherung eine Rendite von 3,87 % ein.

.

Für CFO Philip Grosse ist der Schritt mehr als ein bloßes Finanzierungsmanöver: „Mit unserer Debüt-Emission in Australien gelingt uns der nächste wichtige Schritt nach Übersee. Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns hochattraktiv ist.“



Der Vorstoß passt in Vonovias Strategie, die Investorenbasis international breiter aufzustellen. Seit 2023 hat das DAX-Unternehmen bereits die Kapitalmärkte in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen erschlossen. Das Ziel: mehr Flexibilität in einem angespannten Immobilienumfeld.



Auch die Ratingagenturen zeigen sich überzeugt. S&P bestätigte erst am 19. August 2025 das BBB+ mit stabilem Ausblick.