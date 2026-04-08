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Neue Standorte in Planung

Frisches Kapital: EKK & Co. treibt Smartvillage-Expansion voran

EKK & Co. steigt bei Smartvillage ein und finanziert die nächste Wachstumsphase. Der Betreiber von B2B-Eventflächen plant neue Standorte in Frankfurt und Hamburg und entwickelt sein Geschäftsmodell zur skalierbaren Plattform weiter.

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