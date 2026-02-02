Frischer Glanz im Quellenhof: Jagdfeld schließt weitere Modernisierung ab

Das Parkhotel Quellenhof Aachen hat erneut ein sichtbares Upgrade erhalten: Jagdfeld Real Estate hat knapp zwei Millionen Euro in die Modernisierung der ersten beiden Etagen investiert – individuell gestaltete Zimmer, ressourcenschonende Umsetzung und laufender Hotelbetrieb inklusive. Seit der Eigenständigkeit des Hauses summieren sich die Investitionen auf mehr als zehn Millionen Euro. Weitere Sanierungen sind bereits geplant.

.

„Nachdem wir zunächst die Zimmer der dritten Etage grundlegend erneuert haben, sind jetzt auch die Zimmer in erster und zweiter Etage nicht mehr wiederzuerkennen. Dabei haben wir bewusst verschiedene Farbkonzepte gewählt, die zum Stil des Hauses passen, aber doch jedem Zimmer sein individuelles Flair geben. Unsere Gäste erwartet jetzt ein sichtlich verbesserter Quellenhof, der seinen Grand Hotel-Charakter gestärkt hat“, freut sich Benedikt Jagdfeld, Chef der Jagdfeld Real Estate.



Die Modernisierung ist damit laut des Investors „praktisch im Zeitrahmen geblieben und nahezu störungsfrei verlaufen“, obschon die Handwerker bei laufendem Betrieb arbeiten mussten. Wie schon bislang, so wurde auch jetzt wieder möglichst ressourcenschonend vorgegangen und die sinnvolle Aufbereitung der Entsorgung vorgezogen. Das Konzept der behutsamen fortlaufenden Modernisierung wird daher auch künftig fortgesetzt. Die Erneuerung und Sanierung von Anlagen der Kälte- und Lüftungstechnik findet planmäßig im weiteren Jahresverlauf statt.



Unternehmer Jagdfeld verweist auf das enorme Engagement seit dem von den Eigentümern gefassten Beschluss, sich aus dem Management von Hotelketten zu lösen: „Seit wir das ‚Parkhotel Quellenhof Aachen‘ 2020 als eigenständiges Grand Hotel führen, haben wir etwa 10,6 Millionen Euro investiert. Ob auf den Zimmern oder den öffentlichen Bereichen, auf der Terrasse oder im Spa – überall spüren und honorieren unsere Gäste den besonderen Komfort des einzigen Grand Hotels in der weiteren Region“, so Jagdfeld.