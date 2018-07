Friendsfactory kommt nach Düsseldorf

Die Friendsfactory eröffnet einen weiteren Standort. In der Düsseldorfer Fritz-Vomfelde-Straße werden im Oktober 2018 3.500 m² offener und moderner Workspace mit flexiblen Büro- und Konferenzräumen geschaffen. „Düsseldorf hat großes Potential. Die stetig wachsende Startup Szene gilt als wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Innovationskraft“, so der Vorstandsvorsitzende der Friendsfactory, Gregor Gebhardt. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Zahl der Neugründungen in Düsseldorf mehr als verdoppelt – Tendenz steigend. Geplant sind neben einer Lounge, in der sich Mieter begegnen und austauschen können, ein Sportclub sowie Terrassenflächen.

