Friedensglocke für Niederbayern im Karl-Turm

Im Beisein von Vertretern der katholischen Kirche, Politik, Geschäftsleitung der Karl-Gruppe sowie dem Künstler Herrn Gerhard Kadletz segnet seine hochwürdige Exzellenz Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg am 26. April 2023 die Schwesterglocke der Weltfriedensglocke von Assisi.

.

Wie ihr Zwilling, welcher seit 2007 als Kunstwerk im Friedensgarten von Assisi neben der Basilika di San Francesco steht, sind beide künstlerische Visionen für den Weltfrieden. Die Glocken mit dem Namen „Regina Pacis“ und der Tonlage „As“ für Assisi zielen darauf ab, die vier größten Weltreligionen Judentum, Christentum, Islam und Buddhismus auf einen gemeinsamen Weg zusammenzuführen. Unter dem Motto „Nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt, nie wieder Terror“ stehen die beiden Glocken für den Frieden zwischen den Völkern und Kulturen, den Frieden zwischen den Menschen der verschiedensten Hautfarben und Religionen sowie dem Frieden mit der ganzen Schöpfung.



Begeistert von der Idee, ließ Günther Karl noch 2007 nach dem ersten Glockenguss eine Zweite anfertigen. Nach vielen Jahren unter privater Verwahrung auf der Suche nach einem angemessenen Platz, ist dieser nun im Eingangsbereich des Karl-Turms in der Edlmairstraße 1 in Deggendorf gefunden. Die besondere Architektur und das Ambiente eignen sich dafür besonders gut. Darüber hinaus ist es Ziel, die Glocke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Auch nach 17 Jahren ist das Thema Weltfrieden aktueller denn je. Gemeinsam mit dem Künstler und dem Kulturpreisträger des Landkreises Dingolfing-Landau Gerhard Kadletz, soll ein weiteres Zeichen dafür in Deggendorf gesetzt werden. Vier vergoldete Glaubenszeichen sind auf den Aufhängungen der Glocke angebracht und sollen Kraft und Stärke übertragen.