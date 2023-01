Fressnapf expandiert in Osnabrück

Fressnapf eröffnet in Osnabrück einen weiteren XXL-Markt nach modernsten und nachhaltigen Standards. An der Hannoverschen Straße 1 in der ehemaligen Staples-Filiale bezieht das Fachhandelsunternehmen mit seinen Franchisepartnern Jan und Henning Spiegel ein neues Geschäft mit rund 1.400 m² Verkaufsfläche. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

.

Aktuell betreibt Fressnapf einen XXL-Store an der Pagenstecher Straße sowie eine kleinere Filiale an der Iburger Straße. Der aktuelle XXL-Markt wird den Verkauf lebender Tiere im Zuge der Neueröffnung einstellen und ebenfalls auf den modernsten Standard der Fressnapf-Märkte umgebaut. Voraussichtlich im Februar dieses Jahres wird dann die neue XXL-Filiale an der Hannoverschen Straße eröffnen.



In der prägnanten Ecklage an dieser hochfrequentierten Ausfallstraße deckt Fressnapf ein großes Einzugsgebiet ab und stärkt seine Marktposition in der Region Osnabrück“, erklärt Jan Grote, der als Consultant Retail Vermietung am Osnabrücker Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet.