Im April bezieht Fressnapf einen neuen ca. 470 m² großen Markt am Fachmarkt-Standort in der Mannesmannallee 32 in Mülheim an der Ruhr. Der Heimtierbedarfshändler wird einen Bereich der oben genannten Liegenschaft nutzen, der in der Vergangenheit bereits von einem anderen Einzelhändler bespielt wurde. Hauptnutzer der Immobilie ist die Firma Aldi

