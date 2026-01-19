Fressnapf bezieht 650 m² im Bremer Walle-Center

Der Tiernahrungsanbieter Fressnapf hat 650 m² Ladenfläche im Bremer Walle-Center angemietet. Die Fläche, die bislang interimsweise von der Upcycling Galerie „Wallerie“ genutzt wurde, wird derzeit umgebaut und im Anschluss bezogen. Damit ergänzt erstmals ein Tierbedarfshändler das Angebot des Walle-Centers. Eigentümerin des Walle-Centers ist die Deka Immobilien Investment GmbH [wir berichteten]. JLL hat Deka Immobilien im Rahmen eines Asset Management Mandates beraten und die Anmietung vermittelt.

.

Das 1999 errichtete Walle-Center an der Waller Heerstraße 97-109 verfügt über insgesamt ca. 17.700 m² Fläche verteilt auf 35 Ladenlokale. Zudem wird die Nahversorgungsfunktion des Walle Centers durch Arzt- und Physiotherapiepraxen sowie Gastronomie ergänzt. Zu den Ankermietern gehören Edeka, Woolworth, Deichmann, Rossmann und Aldi. Erst kürzlich hat zudem der Non-Food-Discounter Action eröffnet. Auch diese Anmietung wurde durch JLL im Rahmen des Asset Management-Mandates vermittelt.