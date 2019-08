Freshfields baut Standort am Potsdamer Platz aus

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer baut ihren Berliner Standort am Potsdamer Platz 1 aus. In Zukunft werden die Berliner Anw√§lte der Soziet√§t und die Berliner Teams des Freshfields Hub sowie des Freshfields Lab unter einem Dach zusammenarbeiten. Dazu hat die Kanzlei zu den existierenden sieben Stockwerken noch drei weitere Stockwerke am Potsdamer Platz 1 angemietet und einen langfristigen Mietvertrag geschlossen. Die zus√§tzlichen Etagen werden voraussichtlich im Sommer/Sp√§tsommer 2020 √ľbernehmen.

.

‚ÄěWir freuen uns, dass Freshfields Bruckhaus Deringer langfristig weitere Fl√§chen am Potsdamer Platz 1 anmietet. Die Entscheidung der internationalen Wirtschaftskanzlei ist ein weiterer Beleg f√ľr die St√§rke des B√ľrostandortes Potsdamer Platz‚Äú, so Karl Wambach, Executive Vice President Europe der Brookfield Properties.