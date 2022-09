Frequenzrekorde in Innenstädten

Die Frequenzen in den zentralen Lagen fallen deutlich besser aus, als es die aktuelle Berichterstattung transportiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine stichprobenartige Erhebung von Realkon Immobilien in den deutschen Innenstädten. Um die Ergebnisse abzusichern, wurde auf die Daten von Hystreet zurückgegriffen sowie Erhebungen auch in B- und C-Städten wie Braunschweig, Ingolstadt, Augsburg oder Flensburg durchgeführt.

.

Vergleicht man die Anzahl der Passanten in den Konsum- und Premiumlagen der großen Städte vor und „nach“ Corona (beispielhaft jeweils die Anzahl der Passanten im August 2019 versus August 2022), so stellt man auch hier fest, dass die Frequenzen erheblich gestiegen sind. Auf der Zeil in Frankfurt beispielweise um knapp 14 %, in der Kaufinger Straße in München um 2,5 % und der Spitalerstraße in Hamburg um 11 %. Aber auch gute Lagen in kleineren Großstädten, wie beispielsweise Braunschweig (Hutfiltern) oder Würzburg (Schönbornstraße), haben zugelegt. Insofern belegen auch diese Daten, dass in den guten Innenstadtlagen derzeit, von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, sehr hohe Passantenfrequenzen bestehen.



Und auch die immer wieder zu lesende Feststellung, in den Innenstädten expandiere aktuell kein Einzelhändler mehr, ist aus Sicht von Realkon nicht haltbar. Speziell in den Premium- und Luxuslagen besteht eine große Nachfrage. „Wir haben in den letzten beiden Jahren gesehen, dass die Premium- und Luxuslagen der deutschen Top 5-Städte durch Verlagerungen solventer Konzepte sowie neue internationale Labels belegt wurden. Heute haben wir in diesem Segment einen dichten Besatz mit wenig Flächenvakanzen bei gleichzeitig hoher Nachfrage nach guten Flächen. Das geht bis zu ersten Key Money-Forderungen für sehr gute Läden", so Christian Heller, Head of Retail Development bei Realkon.



Aber auch im konsumigeren Segment sind durchaus vielfältige Vermietungen in den deutschen Innenstädten zu verzeichnen, auch wenn die Situation hier etwas schwieriger ist. Unter anderem haben hierzu viele Verlagerungen (mit teilweise reduzierter Verkaufsfläche) zu einer stärkeren Polarisierung und einem Zusammenziehen der A-Lagen geführt. In freiwerdenden Lagen rücken neue Einzelhandelsmieter oder andere Nutzungen nach (u.a. Gastronomie, Dienstleistungen, Büro, Freizeit), sodass ein insgesamt attraktiver Mix bestehen bleibt. Wo nichts mehr geht, werden, zumindest in den großen Städten, oftmals qualitativ hochwertige Entwicklungen angestoßen, die die städtebauliche Qualität weiter erhöhen dürften. Und viele Internet Pure Player stellen auch fest, dass ein stationärer Laden als Kommunikationspunkt viele Vorteile hat und dass die Umsätze in den umgebenden Postleitzahlengebieten dort stark steigen, also die Potenzialabschöpfung viel besser gelingt.



Die Innenstädte der deutschen Großstädte sind nicht tot und werden es auch zukünftig nicht sein, auch wenn diese in einer Findungsphase sind, in der auch manche schmerzliche Wahrheit offen angegangen werden muss (wie sinkende Mieten in bestimmten Lagen oder Neustrukturierungsbedarfe in veralteten Immobilien). Mit Blick auf die Premiumlagen sieht Realkon eine sehr stabile Nachfrage- und Vermietungssituation. „Wir stellen fest, dass bei unseren Kunden und potenziellen Investoren ein Umdenken stattgefunden hat und wir zahlreiche Nachfrager für Investments in den A-Lagen deutscher Innenstädte haben. Speziell in der Premiumlagen werden Investmentobjekte gesucht“ sagt Jürgen Hartung, Geschäftsführender Gesellschafter Realkon. Bei präziser Analyse der Entwicklungs- und Investmentperspektiven greift man also keineswegs in ein fallendes Messer, sondern ergreift vielmehr die Chance auf ein antizyklisches, sehr lohnenswertes Investment.