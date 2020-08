Freo mit neuem Büroprojekt in der Hauptstadt am Start

Die Freo Group steht mit einem neuen Projekt in der Hauptstadt an der Startlinie. Der Projektentwickler hat im Rahmen einer Off-Market-Transaktion das Entwicklungsgrundstück in der Seydelstraße 14 erworben. Verkäufer der ca. 1.100 m² großen Liegenschaft in Mitte ist die Gürtelstraße 37 Immobilien GmbH.

.

Das Grundstück, auf der ein Büroneubau mit 3.100 m² BGF und 20 TG-Stellplätzen geplant ist, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Spittelmarkt und der gleichnamigen U-Bahn-Station der Linie U2 sowie zur Axel-Springer-Zentrale in einem gemischtgenutzten Gebiet. Der Gendarmenmarkt, das Humboldtforum mit dem Neubau des Berliner Schlosses und die Museumsinsel befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Projekt.



Die HypoVereinsbank und Lenwood Capital haben das Projekt auf der Finanzierungsseite begleitet. Die Finanzierung der Projektentwicklung setzt sich aus einem Senior-Darlehen der HypoVereinsbank und einer Mezzanine-Finanzierung von Lenwood Capital zusammen. Das Maklerunternehmen JNP Real Estate Management GmbH war in Zusammenarbeit mit BBC Berlin Brandenburg Consulting für den Käufer/Verkäufer vermittelnd tätig. Die Anwaltskanzleien BMH Bräutigam (Erwerb) und Freshfields Bruckhaus Deringer (Finanzierung) waren für den Käufer tätig.