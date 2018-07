Freo erwirbt Entwicklungsgrundstück für Bürobebauung bei München

Die Freo Group hat ein circa 60.000 m² großes Entwicklungsgrundstück für Gewerbebebauung an der Landshuter Straße 28 in Unterschleißheim erworben. Verkäufer ist die Office Plaza Unterschleißheim GbR. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Notarvertrag für das hier geplante Projekt „Koryféum“ wurde Ende Dezember 2017 unterzeichnet.

Seit Vertragsunterschrift hat Freo die Architekten- und Planer-Auswahl durchgeführt und das Architekturbüro Gewers Pudewill beauftragt. In enger und effizienter Zusammenarbeit mit der Stadt Unterschleißheim und dem Landratsamt München konnten die Bauanträge zügig erarbeitet und für das Gesamtvorhaben eingereicht werden. Der Baubeginn ist noch für das 4. Quartal 2018 vorgesehen.



Im Rahmen der Projektentwicklung ist eine hochwertige gewerbliche Nutzung für Büro und Hotel mit ca. 80.000 m² Bruttogeschossfläche vorgesehen; die ersten Flächen sollen im 1. Halbjahr 2020 übergeben werden. Großflächige Nutzungsanfragen werden bereits verhandelt. Mit öffentlicher Bekanntmachung vom 28.6.2018 wurde der Bebauungsplan durch die Stadt Unterschleißheim festgesetzt.



Die Freo folgt mit dieser Akquisition weiteren global agierenden Unternehmen wie BMW und Linde, die ebenfalls auf den Technologiestandort Unterschleißheim setzen. BMW hat bereits Mitte vergangenen Jahres sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für autonomes Fahren auf dem Nachbargrundstück angesiedelt. „Wir sind davon überzeugt, dass sich der Bürostandort Unterschleißheim zu einem führenden Technologie- und Dienstleistungsstandort vor den Toren Münchens entwickeln wird“, begründet Sebastian Greinacher, Geschäftsführer Freo Financial & Real Estate Operations GmbH, den Erwerb der Flächen.



Die Liegenschaft befindet sich fußläufig zum S-Bahnhof Unterschleißheim, von dem aus die Münchner Innenstadt innerhalb von 25 Minuten zu erreichen ist. Eine direkte Verbindung zum Münchner Flughafen ist mit der S1 in rund 20 Minuten gegeben. Über die A92 liegt der Flughafen ebenfalls nur 15 Autominuten entfernt.



Die Stadt Unterschleißheim zeichnet sich vor allem durch die räumliche Nähe zu München aus. Laut einer Studie der Bulwiengesa AG wird bis zum Jahr 2022 mit rund 144.000 Bürobeschäftigten im Münchner Umland gerechnet, was einem durchschnittlichen Anstieg von circa 1,8 Prozent per anno beziehungsweise insgesamt 12.100 Beschäftigten entspricht. Aufgrund des Bevölkerungszuwachses wird auch mit einem erhöhten Bedarf an Wohnungen im Umland gerechnet.



Die Finanzierung des Projekts ist über die HSH Nordbank gesichert. Die komplette Vermarktung des Grundstücks übernimmt die Freo Group in München. Die baurechtliche Beratung erfolgt über die Wirtschaftskanzlei GSK München; die Transaktionsberatung über die Rechtsanwaltskanzlei BMH in Berlin.