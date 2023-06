Freistaat mietet 1.600 m² am Isartor

Die Optima-Aegidius-Firmengruppe hat für ihr 5.000 m² großes Retro-Office am Isartor einen neuen bonitätsstarken Mieter an Bord geholt. Der Freistaat Bayern hat einen Mietvertrag über 1.600 m² für das Justizministerium abgeschlossen. Der Investor saniert das Gebäude am Thomas-Wimmer-Ring 1 aktuell unter dem Namen „Freddie“ - in Anlehnung an den Künstler Freddie Mercury. CBRE war als Makler bei der Vermittlung tätig.

„Wir freuen uns, dass die zügige Neuvermietung so schnell gelungen ist. Das zeigt einmal mehr, dass Innenstadtlagen in München noch marktgängig sind“, teilt Ferdinand Rock, Geschäftsführer der Tristone als Vertreter der Eigentümer um die Familien Dres. Laub und Dr. Dross mit.