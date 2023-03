Freistaat Bayern unterzeichnet Uni-Mietvertrag mit Gerch

Der Freistaat Bayern hat jetzt den Mietvertrag für den geplanten Neubau der Friedrich-Alexander-Uni auf dem ehemaligen Schöller Areal unterzeichnet. Für Vorstand Mathias Düsterdick ist der der bonitätsstarke Mieter angesichts der Marktlage ein wichtiger Schritt für das jüngste Projekt. Gerch und die Alpha Gruppe hatten im Dezember den Zuschlag für die 300 Mio. Euro schwere Entwicklung bekommen [wir berichteten].

