Die Immobilien Freistaat Bayern mietet insgesamt 7.000 m² in der Büroimmobilie in der Bajuwarenstraße 4 in Regensburg von der 7280 Improving Assets. Nutzer der Flächen im Untergeschoss, Erdgeschoss, sowie 4. und 8. Obergeschoss wird die Universität Regensburg.

[…]