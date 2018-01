Freistaat Bayern mietet 5.200 m² in Martinsried

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat ihr Objekt in der Lena-Christ-Straße 48 in Martinsried an den Freistaat Bayern vermietet. Auf den 5.217 m² soll zukünftig die Fakultät der Veterinärmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München untergebracht werden. „Das Objekt teilt sich in Büro- und Laborflächen auf und entspricht somit weitestgehend den Anforderungen der Ludwig-Maximilians-Universität. Weitere bauliche und technische Anforderungen des Mieters werden wir gemeinsam präzise realisieren“, sagt Nicholas Brinckmann, Geschäftsführungssprecher der Hansainvest. Bei der Vermietung war Savills beratend tätig.

