Freistaat Bayern bleibt Ankermieter am Nürnberger Plärrer

Das Joint Venture aus PIC Real Estate und der A&F Holding hat den Mietvertrag mit dem Freistaat Bayern im Objekt „Am Plärrer 29-31“ langfristig verlängert. Laut PIC-Geschäftsführer Andreas Kurzer ist die Prolongation „ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Marktfähigkeit der beiden Immobilien“.

