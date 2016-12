Freisinger Landrat wittert erneuten Bürgerentscheid zur dritten Airport-Piste

Das Thema ist so sensibel, dass auch bayerische Politiker inzwischen, mit Verlaub, die Flöhe husten hören. So hat der Freisinger Landrat Josef Hauner nun - nach eingehender Interpretation der Äußerungen von Ministerpräsident Horst Seehofer und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter - „ermittelt“, dass in der Landeshauptstadt definitiv erneut zu einem Bürgerentscheid über die dritte Startbahn am Airport aufgerufen wird. Und zwar schon im nächsten Jahr.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Dritte Startbahn München

Der Landrat begründet seine forsche, umgehend medial verbreitete, Vermutung mit der Wortwahl des Oberbürgermeisters, der dem Startbahn-affinen, bayerischen Ministerpräsidenten erklärt habe, dass er keinen Handlungsbedarf sehe, bevor nicht die Flughafenzahlen aus 2016 und die Passagier-Prognosen für 2017 auf seinem Schreibtisch lägen. Warum Josef Hauner daraus ableitet, dass sofort nach dem diese Daten vorliegen, ein Bürgerentscheid ausgerufen wird, bleibt sein Geheimnis. Oder sein politisches Kalkül: Der Freisinger Politiker rechnet nämlich damit, dass die Abstimmung der dritten Piste eine klare Abfuhr erteilt - und damit wäre das Thema dann (vorläufig) vom Tisch.