Freisetzung von Liquidität: Cureus plant Standortverkäufe

Cureus hat 2022 insgesamt 14 Projekte mit 1.205 Einheiten für Pflege und Service-Wohnen in mehreren deutschen Bundesländern fertiggestellt. Dies teilte das Unternehmen gestern mit. Begonnen wurden darüber hinaus neun neue Projekte mit perspektivisch 928 Pflege-Wohneinheiten. Um in dem herausforderndem Marktumfeld zu bestehen, hat sich Cureus zudem entschieden einige Standorte nicht im Bestand zu behalten. Im Dezember wurden bereits Pflegeheime in Krefeld und Schwerin verkauft.

