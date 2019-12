Freie Bahn für den Brexit

Die Briten haben sich erneut für den Brexit entschieden. Bei den gestrigen Parlamentswahlen gewannen Boris Johnsons Konservative mit einer haushohen Mehrheit. Damit ist klar, dass der Brexit kommen wird und durch die deutliche Mehrheit hat Premier Johnson nun alle Optionen: Er kann sowohl den ausgehandelten Austrittsvertrag vom Unterhaus ratifizieren lassen oder das Land auch im Rahmen eines harten Brexits aus der EU führen. Wirtschaftsanalysten gehen aktuell davon aus, dass er die EU zum 31. Januar mit Deal mit einer Übergangsphase bis Ende 2020 verlassen wird, und in dieser Zeit gilt es ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. Parallel will der Premierminister auch mit anderen Ländern wie die USA über Handelsabkommen verhandeln, um die Position der Briten zu stärken.

.

In der europäischen Politik ist die Stimmung über das Ergebnis und das was nun ansteht gemischt. Während die einen das Ergebnis begrüßen, weil nun endlich Klarheit herrscht, stehe nun laut der anderen dem Land die größte Krise in Sachen Brexit noch bevor. EU-Diplomaten halten den Zeitplan, der bei einem Ausstieg zum 31. Januar in Kraft tritt, zum Aushandeln eines Handelsabkommen für unrealistisch. Zudem sind sie sich sicher, das - soweit es doch noch zu einem „harten Brexit“ kommt - die Bevölkerung nicht die tatsächlichen Auswirkungen abschätzen kann, für die sie sich nun im Rahmen der Wahl entschieden haben.



Unterm Strich steht aber fest: Die Briten haben sich bei dieser Wahl, das einem erneuten Referendum gleichkommt, eindeutig für den Ausstieg entschieden. Auch wenn das Berlin, Brüssel und Paris nicht gefällt.