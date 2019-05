Strabag legt Grundstein für JobRad-Firmenzentrale in Freiburg

Die Bauaktivitäten auf dem ehemaligen Postareal in der Heinrich-von-Stephan-Straße nehmen weiter Fahrt auf. Seite an Seite mit dem Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn und Baubürgermeister Prof. Dr. Martin Haag legte Martin Lauble, Bereichsleiter Freiburg bei Strabag Real Estate, gestern den symbolischen ersten Stein für den vierten Bauabschnitt der „Heinrich von Stephan Businessmile“. Mit von der Partie war auch der zukünftige Exklusivmieter, die Firma JobRad, vertreten durch die Geschäftsführer Ulrich Prediger und Holger Tumat. Eingeladen waren außerdem alle 250 JobRad-Mitarbeiter.

