Freiburg: Reger Zuspruch für „Quartier an den alten Zollhallen“

Der Grundstein ruht noch nicht lange und der erste Bauabschnitt kommt gerade erst in Schwung, gleichwohl ist die Hälfte dessen, was da aus dem Boden wächst, schon verkauft: Ein Investitionsvolumen von 70 Millionen Euro hat die BPD Immobilienentwicklung GmbH für das Projekt „Quartier an den alten Zollhallen“ in Freiburg veranschlagt. Auf dem 13.000 m² zählenden Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Nord sollen in vier Bauabschnitten insgesamt 143 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen plus 8.000 m² Gewerbenutzfläche realisiert werden. Die Vertriebspartner von BPD in Freiburg, Christian Müller Immobilien und Immobilien Greiner GmbH, avisieren eine Fertigstellung der vier Häuser von Bau-Los eins für Dezember 2018. Für 50 Prozent der dann bezugsfertigen 63 Wohnungen gibt es bereits rechtskräftige Kaufverträge.

Insgesamt sieht das ehrgeizige Projekt an der Ecke Ellen-Gottlieb-/Eugen-Martin-Straße zehn einzelne Gebäude mit fünf bis sieben Etagen vor. Das Ensemble soll sich locker um einen begrünten Innenhof arrangieren. Die 143 Wohnungen - der Quadratmeterpreis rangiert zwischen 4.400 bis 5.000 Euro - decken die Bandbreite von Zweizimmer-Apartments zu 50 m² bis hin zu großzügigen 180 m² zählenden Familienwohnungen. Sie werden sämtlich mit Fußbodenheizung, Parkettböden und modernen Sanitäranlagen ausgestattet. Die Gebäude entsprechen im Hinblick auf ihre energetische Qualität den Maßgaben des KfW-Effizienzhauses 55.



Damit aus dem „Quartier“ auch wirklich ein solches wird, sieht die Planung eine ausgebaute, passgenaue Infrastruktur mit diversen Einkaufsstätten, Schule, Kindergarten und Gesundheitszentrum vor. Avisiert sind überdies verschiedene Restaurants, ein Hotel mit 40 Zimmern und ein Friseursalon. Nach Angabe des BPD-Regionalbüros Freiburg sind einzelne, kleinere Gewerbeflächen noch nicht vergeben.