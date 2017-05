Freiburg: Leuchtturm für das Güterbahnhofareal

Während die Baukräne auf dem rund 50 Hektar zählenden Freiburger Güterbahnhofareal planmäßig voranrücken und fertige Geschäfts- und Wohnhäuser, ein Studentenwohnheim oder, wie zuletzt, das Super 8 Hotel an den Start geschickt werden [Super 8 Freiburg feiert Eröffnung], legt mit einiger Verzögerung auch der „Leuchtturm“ des neuen Quartiers los: Am 19. Juni will der Freiburger Architekt Wolfgang Frey, in Personalunion auch Bauherr und Investor, mit dem Bau des „Smart Green Towers“ am Südosteingang des Güterbahnhofs beginnen.

.

Der 51 Meter hohe Turm wird 16 Stockwerke umfassen und markiert gleichzeitig den „Kopf“ eines vierteiligen Gebäudekomplexes. Zwischen Zollhof und Freiladestraße sind zwei weitere Gebäudeflügel mit fünf (16 Meter), respektive sieben Etagen (22,5 Meter) geplant. Zu den 15.000 m² Bruttogeschossfläche gesellt sich eine Garage mit 250 Stellplätzen. Die Fassade des Towers wird aus Glas und Photovoltaik-Modulen konstruiert. Sie soll mehr als eine Viertelmillion Kilowatt Strom erzeugen – für den Selbstverbrauch, für die Speicherung in einer leistungsstarken Lithium-I-Batterie und zur Einspeisung ins Netz.



Die oberen Geschosse des Turms werden Ein- bis vier-Zimmer-Wohnungen beherbergen (Vermarktung über Pro Scholare), darunter sind Office-Flächen und – noch nicht sicher – Boarding-Unterkünfte vorgesehen. In den flankierenden Gebäuden werden ebenfalls Schreibtische aufgestellt. Warum sich Wolfgang Frey erst ein Jahr nach Vorliegen der Baugenehmigung an sein 50- Millionen-Projekt macht, wurde nicht verlautbart.