Freiburg bekommt ein „Courtyard by Marriott“

München, Zürich, Basel und nun Freiburg: Vis-á-vis des Freiburger Hauptbahnhofs sollen ab 2021 Gäste in ein neues Haus der Marke Courtyard by Marriott einchecken können. Das Hotel wird auf dem Volksbank-Areal an der Bismarckallee gebaut, auf dem das Geldinstitut eine neue Zentrale errichtet und außerdem diverser Einzelhandel angesiedelt werden soll. Außerdem ist der Bau einer Aula für ein benachbartes Gymnasium geplant.

.

Die Volksbank hat einen entsprechenden langfristigen Pachtvertrag mit der Schweizer SV Hotel geschlossen, die das Hotel betreiben wird. Der Baubeginn für die 156 Zimmer ist auf das erste Halbjahr nächsten Jahres terminiert. Der Vorstandssprecher der Volksbank Freiburg Uwe Barth wertete den geschlossen Kontrakt auch als einen probaten Meilenstein für die Vermarktung der arrondierenden gewerblichen Flächen.