Freeletics verlegt Unternehmenssitz in die Münchner Macherei

Die Münchner Macherei hat einen weiteren großen Mieter gewonnen. Freeletics, ein Anbieter von KI-basiertem Fitness- und Mindset-Coaching, wird ab Sommer 2021 seinen Unternehmenssitz aus der Maxvorstadt nach Berg am Laim in den Münchner Osten verlegen und mit einer Fläche von ca. 6.500 m² die gesamten Büroflächen des Gebäudes M4 in der Quartiersentwicklung beziehen.

.

„In einer Location, die sich gerade neu erfindet, ist „Die Macherei“ der perfekte Standort für uns. Innovation ist Teil unserer DNA, deswegen ist der Melting Pot von Industrie, Coworking-Spaces, Gastronomie und Lifestyle-Kultur genau richtig für uns. Auf einer klassischen Bürofläche hätten wir uns als junges, dynamisches Unternehmen nicht wiedergefunden. Daher freuen wir uns umso mehr darauf, Teil der Macherei zu werden. Das Konzept passt optimal zu unserer Unternehmensphilosophie. Für unsere Nutzer versuchen wir stets, die Trainingseinheiten und Coachings so zu gestalten, dass jeder das Beste aus sich herausholen kann. Dieser Challenge stellen wir uns auch selbst immer wieder. In den neuen Räumlichkeiten können wir weiter wachsen und haben die Möglichkeit, unter technisch optimalen Voraussetzungen flexibel und kreativ zu arbeiten und zu trainieren“, erklärt Daniel Sobhani, Geschäftsführer der Freeletics GmbH.



„Wir freuen uns sehr, Freeletics bei uns in der Macherei willkommen zu heißen. Die Vision, Dinge langfristig zum Positiven zu verändern, verbindet uns. Freeletics begleitet Menschen im Bereich Fitness und Persönlichkeitsentwicklung, wir entwickeln parallel dazu mit der Macherei die passende Umgebung. Sei es die Bürofläche selbst oder die Dachterrasse, der zentrale Quartiersplatz, die Rooftop-Bar des Hotels oder das Café direkt im Quartier. Wir wollen ein inspirierendes Umfeld für erfolgreiche Unternehmen und deren Mitarbeiter schaffen und dazu gehört für uns auch die Möglichkeit, einen ausgewogenen Lifestyle zu führen“, führt Tobias Wilhelm, Niederlassungsleiter der Art-Invest Real Estate am Standort München aus.



Das von dem renommierten New Yorker Architekturbüro HWKN by Matthias Hollwich designte Gebäude M4 der Macherei beeindruckt als Teil des sogenannten „Canyons“. Dabei handelt es sich um einen farblich hervorgehobenen Zwischenraum, der gemeinsam mit dem angrenzenden Hotelgebäude entsteht. „Ein Highlight des Gebäudes M4 ist die rund 300 m² große Dachterrasse im 6. Obergeschoss, die dem Mieter neben großzügigen Freiflächen auch ein Basketballfeld bietet. Damit schaffen wir grüne Rückzugsorte, an denen gearbeitet oder die Mittagspause sportlich gestaltet werden kann. Wie stark die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der Umgebung des Arbeitsplatzes korreliert, wissen wir. Daher möchten wir ein optimales Umfeld für unsere Mieter schaffen, wobei neben den Nutzern im Quartier auch künftige Besucher vor Ort profitieren“, erklärt Stefan Stadler, Geschäftsführer der Accumulata Real Estate Group.



Die Macherei in der Weihenstephaner Straße 30 im Münchner Osten ist ein Joint Venture der Projektentwickler Art-Invest Real Estate und Accumulata Real Estate Group [wir berichteten]. Neben weitläufigen Freianlagen vereint die Quartiersentwicklung verschiedenste Nutzungen in einem Quartier. Dazu zählen neben den Loftbüros, ein Jon Reed Fitness-Studio vor Ort [wir berichteten], ein 4-Sterne Scandic Hotel mit 234 Zimmern [wir berichteten], vielfältige Gastronomie, Nahversorgung sowie Flächen für Co-Working, die beispielsweise von Design Offices genutzt werden [Design Offices bezieht rund 16.300 m² in der Münchner Macherei], Konferenzen und Events. Außerdem betreibt Apcoa auf dem Gelände eine ca. 41.000 m² große Tiefgarage mit 800 Stellplätzen und damit einen der größten Parkräume im Münchner Stadtgebiet [wir berichteten]. Bei der Anmietung im Gebäude M4 waren das Architekturbüro CSMM und NAI Apollo exklusiv für den Mieter sowie die Kanzlei GSK Stockmann für den Vermieter beratend tätig.