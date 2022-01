Die Gieag AG hat weitere 1.250 m² im Objekt Gerlingen Work erfolgreich vermietet. Mit dem Frechverlag, einem Teil der Bertelsmann Unternehmensgruppe, konnte, durch die Vermittlung von Immoraum, noch in 2021 ein langfristiger Mieter für das Projekt in der Dieselstraße 3-5 in Gerlingen bei Stuttgart gewonnen werden. Damit sind nun 85

Fotos: Taktics GmbH



[…]