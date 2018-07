Fraunhofer Science Park wächst weiter in Hanau

Immobilien-Investor Dietz beginnt Ende 2018 mit dem Bau eines Bürogebäudes ­­und eines angrenzenden Parkhauses in direkter Nähe des Industrieparks Wolfgang. Auftraggeber ist Evonik. Das Spezialchemieunternehmen bündelt dort künftig IT-Aktivitäten. Nach der Fertigstellung – Ende 2019/Anfang 2020 - werden IT-Mitarbeiter aus dem Rhein-Main-Gebiet in das neue Bürogebäude umziehen. Das Gebäude wird in der Clara-Immerwahr-Straße im Fraunhofer Science Park errichtet – in der Nähe des Süd-Tors vom Industriepark.

.

Gestern wurden die Mietverträge mit der Dietz AG im Beisein von Oberbürgermeister Claus Kaminsky im Rathaus unterschrieben. „Ich finde es großartig, dass die Flächen im Fraunhofer Science Park für Unternehmen so attraktiv sind. Das zeigen die letzten Ansiedlungen und künftigen Bauvorhaben ganz deutlich. Dass auch Evonik, als unser größter Arbeitgeber in Hanau, die Konversionsflächen der ehemaligen Wolfgang Kaserne für sich nutzen wird, ist ein gutes Zeichen für diesen Wissenschaftsstanddort und auch ein Indiz dafür, wie gut alle Akteure hier zusammenarbeiten. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten der Evonik, der Dietz AG und der Stadt Hanau für das Engagement“, betont das Stadtoberhaupt.



Das Bürogebäude wird über 300 Arbeitsplätze sowie über eine passende Anzahl an Besprechungsräumen verfügen. Das neue Parkhaus werden neben den IT-Kollegen auch weitere Evonik-Mitarbeiter aus dem Industriepark nutzen können.



Gemeinsam mit der Dietz AG wurde ein innovatives Büroraumkonzept erarbeitet. „Die Räumlichkeiten werden kreativitäts- und kommunikationsfördernd eingerichtet, dazu gehören Rückzugs- und Besprechungsecken. Das kann man sich ein wenig so vorstellen wie die Digital Labs der Start up-Szene“, sagt Dr. Bettina Uhlich, Leiterin Corporate IT der Evonik.